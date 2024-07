Exploitation du gaz à Saint-Louis : Les pêcheurs artisanaux en colère contre BP et Kosmos Les pêcheurs de la Langue de Barbarie ont exprimé leur frustration face à l'exploitation du gaz à Saint-Louis par BP et Kosmos. Réunis au sein de l'Association des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis, ils ont organisé un sit-in près de la plateforme gazière Grand Tortue Ahmeyim (GTA), nous dit Le Témoin.

Ils dénoncent, selon nos confrères, le manque de communication de BP et Kosmos, exigeant que leurs préoccupations soient prises en compte pour sauver un secteur de la pêche en crise.



Mamadou Sarr, président de la commission Environnement de l'association, a critiqué l'impact négatif de l'exploitation gazière sur leur activité, soulignant la pollution marine causée par ces compagnies. Il a également réclamé la création de récifs artificiels et une compensation financière.



Les pêcheurs, très déterminés, promettent des manifestations mensuelles pour dénoncer cette situation. Mame Moussé Ndiaye, secrétaire général de l'association, a accusé BP et Kosmos de détruire la faune et la flore locales, aggravant ainsi la précarité des familles de pêcheurs et les poussant à risquer leurs vies en territoire mauritanien .



