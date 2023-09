Explosion de gaz à Derklé : Barthélémy Dias accuse Total Energies et demande son retrait

depuis que l’incident a eu lieu, on n'a pas senti la présence de la protection civile. Or, c’est un démembrement du ministère de l’Intérieur

On demande au Président Macky Sall que toutes les bonbonnes de gaz que Total commercialise, soit retirées du marché jusqu’à ce que l’enquête soit ficelée. On ne peut plus continuer à accepter que des Dakarois achètent des gaz qui deviennent des tueurs silencieux. On peut plus accepter de taire certaines choses pour la forme. 7 personnes ont perdu leur vie. Certes, c’est l’œuvre de Dieu, mais derrière, on doit savoir qui sont les fautifs

Après cette demande faite au Président, la mairie de Dakar compte prendre des avocats pour défendre la famille. On ne verra jamais une bonbonne exploser à Paris. Et pourquoi on l’accepterait ici, au Sénégal ? Raison pour laquelle, nous avons décidé de porter plainte pour qu’ils assument leur responsabilité. Ce drame s’est produit sans qu’ils ne pipent mot. Ils vont devoir assumer