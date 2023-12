Expo Doha 2023: Moment phare de la Journée du Sénégal, présidée par le Président Macky Sall

Après avoir souligné l'importance des expositions internationales et décrit les avantages inestimables d'investir au Sénégal, le Chef de l'Etat a évoqué la promotion de la coopération, du progrès et de l'éducation du grand public.



Pour le Président Sall, ces expositions universelles permettent de développer les partenariats entre les pays, pour promouvoir le commerce et l'investissement. Le président de la République a également souligné la nécessité d'une participation utile et pragmatique, pour exposer les potentialités de chaque pays ou participant.



En outre, le Président Sall a salué les potentialités exposées aux stands "made in Senegal", qui sont en constante gestation, notamment dans le cadre du packaging.