Expo "Dubaï 2020": Macky Sall se réjouit de sa participation

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021 à 22:51 | | 0 commentaire(s)|

Revenant sur l’Expo "Dubaï 2020", le Chef de l’Etat se réjouit de sa participation, le 13 octobre 2021, à la Journée nationale du Sénégal dans le cadre de cette exposition universelle.



Il a, en outre, félicité Madame le Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises,leDirecteur général de l’ASEPEX, Commissaire général, le Directeur général de APIX SA ainsi que les autres acteurs et exposants pour la bonne organisation de cette journée.



