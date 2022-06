Exposition / Corruption et flux financiers illicites: Des clichés sensibilisent sur un mal

La Plateforme d’activisme artistique contre la corruption (Paac), marque sa présence dans le cadre des Off de la Biennale de l’art africain contemporain de Dakar.



Dans l’exposition «La corruption», suivie de graffitis, on peut voir une vingtaine d’œuvres du photographe et réalisateur sénégalais, Gustave Fall, qui montrent en images les désastres de la corruption sur les personnes et sur la société.