Expulsions des 79 Guinéens : Les explications de Me Aïssata Tall Sall

Hier, à l’Assemblée nationale, la ministre des Affaires étrangères Me Aïssata Tall Sall, défendant des projets de loi de ratification de conventions entre le Sénégal et les Emirats Arabes Unis et aussi avec d’autres pays de l’Union Africaine, n’a pas manqué d’évoquer l’affaire de l’expulsion de 79 Guinéens de notre pays, renseigne "Le Témoin".



Ces derniers ont été expulsés vers leur pays d’origine pour avoir participé aux manifestations violentes de début juin suite au verdict de l’affaire Adji Sarr/Sonko. « Le Sénégal et la Guinée entretiennent d’excellentes relations. Mon homologue de Guinée, Dr. Morissanda, discute avec moi quasiment tous les jours. D’ailleurs, s’il y a un incident entre les deux pays, soit je l’appelle ou lui, il m’appelle et nous le réglons d’homme à homme », dira le ministre.



D’homme à homme ? Humm… Me Aïssata Tall Sall a tenu à rappeler que quiconque sur le territoire national commet des actes délictuels, qu’il soit Sénégalais ou étranger, est puni ou réprimé pour ses actes. « C’est une question d’individu et de responsabilité pénale individuelle », a-t-elle souligné.



Sauf que l’expulsion est vraiment une mesure extrême, surtout à l’encontre de ressortissants d’un pays voisin et frère !

