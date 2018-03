Extradition de terrorisme présumés, le Maroc récupère ses deux ‘’colis’’

Libération révélait que B. M et B. C, deux ressortissants marocains arrêtés à l’époque à l’aéroport Léopold Sédar Senghor et écroués pour des faits de terrorisme après un séjour en Turquie, étaient en instance d’extradition vers leur pays. Ce, suite à la décision favorable de la chambre d’accusation suivie d’un décret présidentiel.



Les autorités ont récupérées les deux ‘’colis’’ depuis vendredi dernier. Des enquêteurs marocains, venus au Sénégal la veille, ont procédé au rapatriement des deux terroristes présumés conduits sous bonne escorte dans un vol de la royal air Maroc à destination de Rabat.