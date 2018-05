Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Extravagantes ou subtiles, les stars mêlent mode et religion pour le gala du Met Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Mai 2018 à 13:30 | | 0 commentaire(s)|

La mode et l’imagerie catholique, le thème choisi avait de quoi inspirer les créateurs et leurs célèbres modèles. Lundi soir, le traditionnelle gala du Met était organisé à New York par la grande prêtresse de la mode, Anna Wintour. Le but ? Permettre à l’entité du Met de New York dédiée à la mode de continuer à vivre grâce aux dons récoltés.

Comme chaque année, les stars ont répondu à l’appel, offrant sur le tapis rouge une explosion de couleurs, de tissus et de matières, le tout faisant référence à l'Eglise romaine, clin d'oeil à la nouvelle exposition du Costume Institute. Et certains n’ont pas fait dans la subtilité, à l’image de Rihanna, mitre d’évêque sur la tête et robe brodée de cristaux. Si chacun se fera un avis sur cette tenue de bon goût ou non, le magazine «Vogue» a en tout cas désigné la star comme étant la mieux habillée de la soirée. Elle avait pourtant une féroce concurrente en la personne de Blake Lively, sublime dans une impressionnante robe rouge et dorée et parfaitement maquillée.

Madonna, qui à ses débuts avait provoqué la colère de l’Eglise à cause de certains clips jugés blasphématoire, ne pouvait évidemment pas manquer cet événement. Dans son élément, habillée par Jean-Paul Gaultier, la reine de la pop ne pouvait que se faire remarquer. Tout comme Katy Perry, arrivée avec des ailes d’ange sur le dos. Lily Collins a de son côté réinterprété à sa façon la tenue des bonnes sœurs, tenant même entre ses doigts une petite croix. Ce symbole est d’ailleurs évidemment revenu pratiquement à chaque fois, de façon plus ou moins subtile. Ainsi, Selena Gomez avait opté pour un simple collier alors que Jennifer Lopez, elle, affichait une large croix au niveau du buste.

Beaucoup avaient également opté pour des coiffes représentant l’auréole des Saints. Côté coiffure, Sarah Jessica Parker avait d'ailleurs carrément décidé de s’afficher avec une crèche sur la tête… Quant à Zendaya, c’est en Jeanne d’Arc qu’elle est arrivée. Mentions spéciales à Emilia Clark, adorable les joues rosées, à Kim Kardashian, qui au milieu de cette débauche de tenues avait opté pour une sobre robe dorée, à Lena Waithe qui arborait une cape aux couleurs du drapeau LGBTQ ou encore à Alessandro Michele, Lana Del Rey et Jared Leto qui formait un véritable trio divin.











