FABRIMETAL SENEGAL réclame 2 milliards FCFA à la société AXIOME RESSOURCE SA

Statuant publiquement en référé commercial et en premier ressort, le juge Alioune Ndiaye a ordonné une expertise aux fins de déterminer si Axiome Développement et Fabrimétal SA sont liées par un contrat de travaux ayant donné lieu à une créance de 2 051 551 820 FCFA et le coût exact des travaux. A cet effet, l'expert géomètre Samba Ndongo a été désigné et un délai d'un mois lui a été imparti à compter de la notification de sa mission.



Assistée par le cabinet Khaled A. Houda, la Société Fabrimétal Sénégal SA, spécialisée dans la métallurgie et la sidérurgie, supportera les frais d'expertise. L'entreprise Axiome Ressource SA a commis quant à elle, Me Bruce Benoit pour la défense de ses intérêts.