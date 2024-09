FAUX ET USAGE DE FAUX SUR UNE AFFAIRE D’EXPORTATION ILLÉGALE DE 2 700 KG D’OR : Abdoulaye Sylla contre-attaque et réclame justice pour blanchir son nom

Convoqué le 20 septembre 2024 par la Division des Investigations Criminelles (DIC), Abdoulaye Sylla a été surpris d'apprendre qu'il était accusé d’avoir participé à l’exportation illégale de cette quantité d’or, sur la base de documents qu'il n'avait jamais vus. Les autorités lui auraient présenté un ordre de mission supposément signé par le Président Macky Sall, facilitant ainsi le transfert de l’or par jet privé de Dakar à Dubaï, via Paris (Orly), en février 2021. Cette accusation a immédiatement été rejetée par Abdoulaye Sylla, qui dénonce une manipulation visant à nuire à sa personne et à ses activités.



« Je n’ai jamais vu ces documents de ma vie », s'indigne Abdoulaye Sylla, dans sa plainte adressée au Procureur de la République. Il affirme que les documents présentés, y compris le manifeste portant le nom de sa société Ecotra, sont des faux grossiers. Sylla souligne qu'il se trouvait hors du Sénégal de décembre 2020 à juin 2022, une information confirmée par les contrôles effectués par les enquêteurs auprès de la Police des frontières. Ces vérifications ont suffi à démontrer que les accusations portées contre lui, sont infondées et malveillantes.



M. Sylla dénonce également la campagne de diffamation médiatique qui a suivi son audition, ternissant son image ainsi que celle de son entreprise, à l’échelle nationale et internationale. Il déplore que cette affaire ait gravement affecté ses relations avec ses partenaires internationaux, dans un contexte où la conformité et la réputation sont des éléments cruciaux pour mener des affaires sur le plan global.



Dans sa plainte, il demande justice pour restaurer son honneur, ainsi que celui de sa société Ecotra. Il rappelle également l’importance de protéger l’image du Président Macky Sall, injustement mêlé à cette affaire, par l’usage de faux documents. Pour Abdoulaye Sylla, il est crucial que la justice soit rendue avec toute la rigueur nécessaire, afin de laver les accusations portées contre lui, mais aussi pour préserver l’intégrité des institutions sénégalaises.



« Au nom de la société Ecotra SA et en mon nom propre, je porte plainte pour faux et usage de faux, contre toutes personnes ayant participé à la confection et l’utilisation de ces documents. Je demande à ce que justice soit rendue avec la plus grande rigueur », conclut Abdoulaye Sylla.



Cette affaire met en lumière l’importance de la rigueur et de la transparence dans le traitement des accusations, surtout lorsqu’elles impliquent des personnalités publiques et des entreprises multinationales. Le Président Macky Sall, dont le nom a été utilisé de manière frauduleuse, voit ainsi son honneur lavé, alors que la justice sénégalaise est appelée à faire toute la lumière sur cette affaire, qui a failli nuire à l'image du pays.