FESNAC: Le Président de la République, Macky Sall va présider l'ouverture de la 12e édition, ce lundi Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Janvier 2024 à 20:51 | | 0 commentaire(s)| Le Président de la République, Macky Sall, va présider, ce lundi 08 janvier 2024, à l'ouverture de la 12e édition du Festival National des Arts et Cultures (FESNAC) qui se tiendra jusqu'au 12 janvier prochain à Fatick. Placé sous le thème : « Macky, les arts et le patrimoine ». Cet événement majeur va réunir durant cinq (05) jours, les acteurs culturels des 14 régions du pays, ainsi que les partenaires de la culture et des pays invités de la sous-région ou d'ailleurs. Avec le Maroc comme pays invité d'Honneur et la Communauté Léboue qui sera à l'honneur au niveau national, l'édition de Fatick aura comme principale innovation la tenue concomitante du Salon national du Livre.

Des expressions artistiques, culturelles, des colloques, des rencontres et des échanges professionnels, des visites de sites du patrimoine et lieux de mémoire, entre autres activités phares, marqueront les temps forts du FESNAC de Fatick. Le Prix international « Macky SALL, Culture, Paix et Développement » (40 000 000 FCFA) sera mis en compétition en hommage au Président Macky SALL. L’Etat du Sénégal, dans le cadre de sa politique de valorisation de son patrimoine culturel, a institué en 1997 le Festival national des Arts et Cultures (FESNAC).



L’objectif principal de cette initiative majeure est d’encourager l’expression des spécificités culturelles et artistiques des régions, tout en mettant en exergue leurs éléments de convergence pour la sauvegarde de l’unité nationale. Ce qui en fait un instrument pertinent, contribuant au renforcement du sentiment d'identité nationale en mettant en lumière les richesses culturelles qui forgent la Nation.



Un hommage du monde culturel et de l’Afrique au Président Macky Sall



Dès son accession à la magistrature suprême en 2012, le Président de la République, Macky Sall a affiché sa vision éclairée de faire de la Culture un des piliers pour bâtir le Sénégal de demain. En plus d’inscrire le secteur dans l’Axe 1 du Plan Sénégal Emergent (PSE), il a multiplié les mesures



Note sur l’ouverture de la 12e édition du Fesnac par le Chef de l’Etat structurelles, aussi bien réglementaires, financières que sociales. Ce qui en fait aujourd’hui un domaine de création de richesse, participant fortement à la croissance économique du pays. Et c’est pour cette raison que le monde de la Culture a décidé de faire de cette édition du FESNAC, une tribune privilégiée pour magnifier l'engagement sans précédent du Chef de l’Etat envers le monde des arts et de la culture. Le FESNAC de Fatick sera également l’occasion pour la communauté des arts et de la culture de saluer les réalisations fortes consenties par le Président Macky SALL en faveur du secteur au cours de ces dernières années.



Des réalisations visibles à travers les infrastructures culturelles érigées partout sur le territoire, la célébration des expressions de terroir, la valorisation du patrimoine, l’amélioration des conditions de vie des acteurs et de leur environnement de travail, etc. Ce sera aussi le moment pour les acteurs de la Culture de lui rendre un hommage mérité, dans son terroir, au milieu des siens, pour ses efforts inégalables, qui ont fini de placer le Sénégal sur la rampe de l’émergence et pour son action, constamment magnifiée, en faveur des idéaux de paix, de cohésion sociale et de dialogue interculturel. Et cela, tant au plan national qu’à l’échelle internationale.



Prix international « Macky Sall, culture, paix et développement» (40.000.000 FCfa)



Initié en hommage au Président Macky SALL, le Prix international « Macky SALL, culture, paix et développement » sera mis en compétition à l’occasion de la 12e édition du FESNAC. Dotée d’une enveloppe de 40 000 000 FCFA, cette distinction vise notamment à : Célébrer son leadership en faveur des idéaux de paix, de cohésion sociale, de dialogue interculturel ; Reconnaitre son action multiforme, tant au niveau national qu’à l’échelle internationale, dans la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, le terrorisme, la dette, le changement climatique ; Magnifier son engagement et son leadership dans la promotion de l’équité, de l’émergence et d’une gouvernance mondiale bâtie sur le socle de la sécurité, de la paix et du développement.



Quelques performances fortes enregistrées dans le secteur de la culture



Le Président Macky Sall, depuis son avènement au pouvoir, place le développement du secteur de la Culture au centre de ses priorités. Son action a notamment été axée sur, entre autres aspects, le renforcement de la dynamique de réhabilitation et de mise aux normes des infrastructures culturelles et des lieux de diffusion, le soutien multiforme aux manifestations culturelles et à la mobilité des acteurs, le soutien à la production et à la créativité, l’assistance aux artistes, la lutte contre la précarité, le renforcement de la décentralisation de l’action culturelle, l’accompagnement à la structuration, la préservation de notre patrimoine, le renforcement du rayonnement international de notre pays.



Grâce à ces efforts multiples ont permis d’enregistrer des performances historiques. En témoigne, par exemple, le budget du département qui, en 12 ans, a enregistré une hausse de 10 milliards FCFA, avec un glissement annuel de 6%. Les crédits alloués aux cultures urbaines ont également augmenté de 1 milliard FCFA, tandis qu’une enveloppe de 2 milliards FCFA est prévue pour la Biennale des arts contemporains de Dakar qui se tiendra cette année. Cela, sans compter l’augmentation des crédits de la SODAV, etc.



Quelques réalisations phares : Infrastructures



Lancement des travaux du Mémorial de Gorée par le Chef de l’Etat. Un projet emblématique – « un acte d’exercice mémoriel et de réconciliation des peuples », selon le Chef de l’Etat - qui remonte à plus de 30 ans, sera construit sur 35 000 m2 et comprendra une tour en acier de 108 mètres de haut, une zone commerciale dédiée à l'artisanat local, un espace d'exposition, une salle de réception et une autre polyvalente réservée à des activités diverses.



Inauguration (décembre 2018) du Musée des Civilisations noires qui fait la fierté de toute l’Afrique Construction du Mémorial Bateau Le Joola (presque finalisé). Ouverture officielle du centre culturel espagnol à Dakar plus connu sous le nom d’institut Cervantes : le tout premier centre culturel espagnol de l’Afrique subsaharienne a été inauguré à Dakar en présence des autorités espagnoles et du Sénégal Le théâtre national Daniel Sorano remis au cœur de la diplomatie culturelle etc. Vers la création d’une cité dédiée au cinéma. Pose de la Première pierre de la stèle dédiée à Maba Diakhou BA (30 novembre 2022) Inauguration, en janvier 2023, du centre d’interprétation de Wanar (Kaffrine).



Autres acquis majeurs : Promulgation, en 2021, de la loi sur le statut de l’artiste et des professionnels de la culture ; 2,5 milliards FCFA alloués au secteur de la culture pour la relance des activités post covid-19 ; Soutien aux éditeurs, écrivains et tous les acteurs de la chaîne du livre, par le biais du Fonds d’Aide à l’Edition ; Restructuration des Nouvelles Editions africaines du Sénégal (NEAS) , Relance du Grand Prix du Chef de l’Etat pour les Arts : Patrimoine Culturel Immatériel.



Renforcement capacités nationales en matière de sauvegarde ; Le Ceebu Jën inscrit, en décembre 2021, au patrimoine immatériel de l’humanité ; Création du prix « Beuleub Ndoucoumane » pour célébrer la riche histoire du Saloum, etc.



Quelques perspectives pour 2024



La biennale des arts contemporains ; le festival international du cinéma et de l’audiovisuel ; Le financement des projets dans les différentes filières, à travers le Fonds de Promotion de l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle (FOPICA) ; Le financement de projets structurants dans le domaine des cultures urbaines à travers le Fonds de Développement des Cultures Urbaines et Industries Créatives (FDCUIC) ; Le projet de construction de la Cité du cinéma ; Le projet de construction de l’Ecole Nationale des Arts et des Métiers de la Culture ; Le projet de mise en place d’un incubateur d’entrepreneurs culturels au Village des Arts ; Le projet d’inventaire du patrimoine subaquatique, etc.





