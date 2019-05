FHM PHARMA condamnée à payer plus de 8 millions à la société ASKIA

Le tribunal du Commerce a vidé l’affaire opposant la société Askia assurances à la société de fournitures hospitalières, médicales Pharma dite FHM PHARMA, ce 21 mai.



En effet, le juge statuant publiquement a condamné la société fournitures hospitaliers et médicales Pharma dite FHM PHARMA, à payer la somme de 7.600.000 FCFA en principal et de 1.000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts, à la société ASKIA ASSURANCES.



Déclarant la demande tendant à l’exécution provisoire sans objet, le tribunal a mis les dépens à la charge la société incriminée.