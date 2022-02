FKS-BISA symboles du dynamisme des investissements turcs au Sénégal

Il s’agit de M. Mehmet Faruk Basturk, qui a fait le pari du développement industriel et économique du Sénégal une de ses priorités.



Cet homme d’affaires clairvoyant, est le président directeur général de la société de transformation agroalimentaire FKS FOOD, dotée de la plus grande capacité de stockage de céréales du pays.



Cette entité produit et distribue au Sénégal de la farine (blé et maïs), des biscuits et des gaufrettes, et de la pâte à tartiner. Elle contribue ainsi à répondre à la demande en produits de premières nécessités pour beaucoup de ménages sénégalais.



Ce précieux apport de FKS pour l’économie locale place M. Basturk dans le cercle restreint des rares investisseurs qui prennent le risque de réinvestir sur fonds propre dans de nouveaux secteurs économiques.



C’est à l’image de Basturk Immobilier (Bisa), société de construction, à travers laquelle l’homme d’affaires turc fait profiter au Sénégal une centrale à béton moderne, aujourd’hui leader dans le secteur au Sénégal. Cet investissement lui a ainsi permis de créer un parc fourni en matériel de référence mais aussi un espace de stockage inédit.



La somme de ces activités sonne comme une réponse à l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes avec 550 emplois créés au Sénégal dont les deux tiers sont des femmes. Ce qui constitue une forte réponse à la demande locale d'emploi, très chère aux autorités sénégalaises.



La visite officielle du Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, à partir de ce lundi 21 janvier 2022 à Dakar, est une excellente occasion de mettre en exergue les avantages de cette coopération exemplaire Turco-sénégalaise sur les plans industriels, économiques, infrastructurels.



Les investissements de FKS FOOD au Sénégal traduisent si besoin est le dynamisme des relations turco-sénégalaises, qui favorisent l’essor économique du Sénégal dans la sous-région et à l’échelle continentale. Des investissements qui pourraient d’ailleurs conférer au Sénégal une place de choix au classement du Sénégal dans l’économie mondiale.

