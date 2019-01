FORMATION PROFESSIONNELLE : Le Pm inaugure un centre de 1,357 milliard FCFA au profit des jeunes de Gossas Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne assure que la diversification des offres de formation constitue désormais une réalité dans la région de Fatick dont le lycée a été sélectionné par le ministère de tutelle « pour expérimenter le modèle canadien des collèges communautaires ».



L’élargissement de l’accès à la formation et la diversification des offres de formation « sont devenues une réalité dans la région de Fatick », a-t-il soutenu lundi lors de la cérémonie d’inauguration du nouveau centre de formation professionnel (CFP) de Gossas.



Le lycée de Fatick, par exemple, « a été sélectionné par le ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat pour expérimenter le modèle canadien des collèges communautaires », a signalé le chef du gouvernement sénégalais.



« En plus de cette nouvelle structure de formation que nous venons d’inaugurer à Gossas, le lycée professionnel de Fatick a démarré ses enseignements depuis l’année scolaire 2017- 2018, avec cinq nouvelles filières de formation professionnelle pour une formation au baccalauréat », a-t-il noté.



« A cela s’ajoute également le nouveau centre de formation professionnel de Sokone (Foundiougne), qui va démarrer prochainement ses activités », a indiqué Mahammed Boun Abdallah Dionne, en présence du ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, Mamadou Talla et des autorités administratives de la région.



Le centre de formation professionnelle (CFP) de Gossas, d’un coût de 1,3 milliard de francs CFA, est le fruit de la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Luxembourg.



Il a la capacité d’accueillir « près de 400 apprentis » qui auront « l’opportunité de se former dans un environnement moderne et confortable », lit-on un document remis à la presse.



Le centre de formation professionnelle (CFP) de Gossas comprend les filières suivantes : restauration-hôtellerie, coiffure, couture-modélisme, sérigraphie-teinture, santé communautaire. Il devrait compter 40 formateurs.





