Face à la montée de l’insécurité à Dakar et sur l’ensemble du territoire : Le ministre de l’Intérieur annonce un renforcement de la sécurité Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a réaffirmé ce samedi l'engagement du gouvernement à renforcer la présence des forces de l’ordre sur le terrain, afin de rétablir un climat de sécurité à travers tout le pays. Il a promis des actions concrètes pour rassurer les citoyens et encourager la sérénité, nous apprend l'APS

« Nous allons intensifier nos efforts pour accroître la visibilité et l’efficacité des forces de l’ordre sur le terrain », a déclaré le ministre, insistant sur la nécessité pour les populations de continuer à mener leurs activités sans crainte.



Selon l’Agence, cette déclaration intervient en réaction à la recrudescence des homicides enregistrés en juillet et août, notamment à Dakar et dans sa périphérie.



« Seize meurtres, c’est trop, et nous le déplorons vivement », a exprimé Jean-Baptiste Tine, avant de présenter ses sincères condoléances aux familles des victimes, tout en manifestant sa solidarité envers les blessés au nom du gouvernement et du président de la République.



Il a tenu à rassurer les citoyens sur le fait que les forces de sécurité – police et gendarmerie – sont pleinement mobilisées pour combattre ce fléau.



« Nous sommes déterminés à lutter vigoureusement contre l’insécurité », a-t-il affirmé, soulignant que tous les responsables des récents meurtres avaient été rapidement appréhendés et remis à la justice.



Jean-Baptiste Tine a également appelé les citoyens à jouer un rôle plus actif dans la lutte contre l’insécurité, en coopérant étroitement avec les forces de l’ordre, soit en les alertant en amont pour prévenir d’éventuels actes criminels, soit en contribuant à l’élucidation des faits après leur survenue.



