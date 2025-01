Fait historique : Le couple présidentiel baptise son enfant du nom de la mère du PM Ousmane Sonko

Lundi 27 Janvier 2025

Contrairement aux attentes de nombreux Sénégalais qui espéraient participer ou assister aux festivités, le Président Bassirou Diomaye Faye et son épouse, Absa Faye, ont choisi une cérémonie sobre et privée pour baptiser leur bébé. Et la surprise a été la marraine du bébé....