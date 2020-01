Faites-vous du bien avec cette salade détox aux crevettes

Cette salade légère apaisera votre estomac et lui donnera un petit coup de pep's !

Après les fêtes, on se sent généralement barbouillé, et la transition vers des plats plus sains est parfois difficile. Si vous avez encore des crevettes congelées chez vous, c'est le moment de s'occuper d'elles ! Cette recette ne présente que des bonnes graisses et le jus de citron en guise d'assaisonnement a des vertus détoxifiantes. Faites aussi le plein d'énergie avec notre pokebowl hawaïen, notre salade de crabe, et notre salade de pâtes au saumon.



Pour réaliser cette recette, suivez les étapes ci-dessous :



SALADE DETOX AUX CREVETTES



Ingrédients

- 1 oignon rouge



- 1 salade mélangée (verte : roquette, mâche... rouge : trévise...)



- 300g de crevettes roses



- Basilic



- 1 citron vert



- 1 avocat -Sel, poivre



Préparation

1- Lavez tout d'abord la salade. Décortiquez ensuite les crevettes.

2- Coupez l'avocat en lamelles.

3- Mélangez le tout, ajoutez quelques feuilles de basilic, puis le sel et le poivre. Arrosez de jus de citron. Servez !



Source: demotivateur.fr