Faits Divers : les divers faits de l’actualité revus par la presse sénégalaise de ce mercredi 5 août 2020 Parmi les faits divers parus dans les colonnes des journaux. VOX POP fait part des révélations du Cnls sur la lutte contre le Sida au Sénégal, 17, 4 millions de préservatifs distribués en 2019...

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2020 à 12:03 | | 0 commentaire(s)|

Le journal nous raconte que 687 865 personnes ont été dépistées du Vih, dont 483 129 femmes enceintes. VOX POP s’intéresse également au saccage de «les Echos», le journal nous apprend que les auteurs ont été arrêtés.



Liberation revient sur cet acte barbare perpétré contre la rédaction des Echos pour informer que la Section de recherches cerne les assaillants et le guetteur.

Alors que L’observateur raconte le film de l’arrestation des 6 moustarchidines accusés du saccage de la rédaction des Echos. L’OBS raconte le cerveau de l’opération, la descente nocturne des pandores à Yeumbeul et le piège tendu au reste de la bande.



En écho, le journal Les Echos Qui réapparait dans les kiosques informe que les agresseurs n’ont exprimé aucun regret. Les enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie arrêtent les suspects en moins de 12 heures. Selon eux leur marabout Moustapha Sy compte plus que quiconque à leurs yeux, selon les présumés auteurs.



Enquete informe que la Section de recherches met la main sur six suspects. Luc Nicolaï n’est pas encore sorti de l’auberge, parce qu’il y aurait polémique autour de sa libération et que sa grâce fâcherait dans le milieu judiciaire, nous apprend L’observateur. Le journal craint que le promoteur de lutte Luc Nicolaï pourrait retourner en prison.



Sen Kinkeliba-Infos# Du Mercredi 5 Aout 2020



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos