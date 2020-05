Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Fake News - Accusé d’avoir acheté une Rolls-Royce à 100 millions FCfa : Les détracteurs de Mansour Faye font recours au photomontage Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Mai 2020 à 20:05 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale, Mansour Faye semble être une bête à abattre. La tentative de le mettre en mal avec les populations dans la gestion et la distribution des vivres du Covid-19, n’a pas porté ses fruits. C’est ainsi que ses détracteurs ont fouillé pour exhiber un photomontage d’un de ses fils, le montrant adossé une voiture de luxe, de marque Rolls-Royce.



Même si l’enfant en avait la possibilité, le drame serait à quel niveau ? Comme tout enfant, il aurait probablement, pu être attiré par le luxe apparent du parc automobile américain pour satisfaire une curiosité d’enfant, en prenant une photo avec ces voitures de marque Rolls Royce. Alors… Rien de diabolique.



Et pourtant sous les tropiques où rien ne se pardonne, c’est parti pour de la médisance et des calomnies sans nom. Certains font croire que le gamin a usé des comptes de son pater pour se taper une Rolls-Royce d’un montant de 100 millions de FCfa aux Etats-Unis. L’info est une fake news, orchestrée par ses détracteurs pour qui, rien n’est de trop pour détruire le frère de la Première dame.



Ainsi, il a été révélé une tentative de manipulation et d’une volonté de détourner le Maire de la Ville de Saint-Louis, dans son engagement à accompagner le Président Sall. Mais l’homme reste déterminé à affronter davantage ses ennemis politiques et tendre vers l’atteinte de ses objectifs.







Accueil Envoyer à un ami Partager