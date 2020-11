Fake News/ Nomination de Ministres, DG et PCA: Le Président Macky Sall n’a signé aucun décret

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Novembre 2020 à 20:05 | | 0 commentaire(s)|

Un communiqué, faisant état de plusieurs decrets, signés par le Chef de l’Etat, Macky Sall, portant nomination de personnalités politiques très connues circule et se partage dans les réseaux sociaux et sites internet. Une source bien au cœur des secrets de la République, dément l’existence de ces decrets et parle de fake news.



D’après ledit communiqué, Samuel Sarr, est nommé DG Port Autonome de Dakar, Farba Senghor, PCA CICES, Babacar Gaye, PCA ARTP, El Hadji Malick Gueye, Ministre Conseiller, chargé du Moyen Orient, Dr Serigne Modou Bousso Lèye (ancien ministre de la Culture), Ministre Conseiller, Malick Gackou, Ministre d'État et Pape Samba Mboup, PCA du COSEC.



La source considère que des personnes malintentionnées sont en train d’œuvrer pour manipuler l’opinion. Alors que, regrette-t-elle, le Président Sall n’a pas signé de decrets allant dans ce sens.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos