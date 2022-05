Fake news : pas de couvre-feu à Dakar

Un couvre-feu n’est pas décrété à Dakar. Ce que les populations pourraient confondre à un couvre-feu, serait des contrôles mixtes que la police et la gendarmerie ont entamé depuis quelques jours.



D’ailleurs, avant-hier, ces deux institutions avaient même fait un bilan d’étapes, exposant le nombre de personnes arrêtées pour diverses infractions ainsi que les véhicules et motos immobilisés.



Probablement, c’est la forte présence de ces agents dans certaines rues et quartiers de la capitale, que des personnes, moins informées, ont volontairement appelé couvre-feu. Mais, il n’en est rien. L’information est balancée pour juste perturber la quiétude des populations.