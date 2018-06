Falcao : « C’est malheureux pour le Sénégal »

« Le Sénégal est une très bonne équipe. Malheureusement, ils sont éliminés. Mais ils ont très bien joué pendant tous les matchs, avec une grosse intensité. Sur ce match, ils ont mieux commencé que nous. Nous avons amélioré le contenu en seconde période. Nous avons été plus forts physiquement. Et on a trouvé le but qui nous donne la qualification. Pour nous, c’était nécessaire d’aller chercher le but pour être plus tranquilles. Malheureusement pour le Sénégal, qui n’a pu se qualifier ».





Les Echos