Fallou Dieng, artiste-chanteur : « je n’ai jamais été marabouté… »

Absent depuis quelques années de la scène musicale, Fallou Dieng sort de sa réserve pour répondre à ceux qui parlent de maraboutage pour expliquer son hibernation. Selon le ‘’chef d’état-major des ambianceurs’’, il n’a jamais été marabouté.



« Je n’ai jamais été marabouté et je suis en pleine possession de mes moyens. Les Sénégalais ont tendance à se faire des idées ou à tirer des conclusions hâtives. S’ils restent un moment sans t’entendre, automatiquement, certains en déduisent que tu es victime de maraboutage ou que tu es en perte de vitesse. Alors qu’il en est rien.



Je suis absent de la scène musicale depuis un bon moment. Je me suis fait rare, car j’ai subi un choc. Je n’ai jamais voulu en parler ou m’apitoyer sur mon sort. Cela m’a causé des soucis, notamment aux pieds et cela aussi été un obstacle dans ma carrière. J’ai donc traversé une période assez sombre, mais je l’ai acceptée avec philosophie. Ce n’était pas aussi grave, mais c’était sérieux mais, car mes pieds étaient touchés



Le bon Dieu en a décidé ainsi et j’ai fait avec. J’ai géré la situation sans jamais crier sur tous les toits. J’en ai profité pour faire un break, histoire de reculer pour mieux sauter. Et mon prochain album qui sera disponible dans deux semaines, va le prouver.»













L’Observateur