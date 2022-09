Fanta Sall: Cette députée, en deux sessions a "descendu l'Assemblée nationale jusqu'à zéro"...

La coalition Benno Bokk Yakaar au niveau du départeme­nt de Koungheul est bien représentée à l’assemblée nationale. Réélue députée de la mouv­ance présidentielle, Fanta Sall ne passe plus inaper­çue. Elle attire les regards. Ce, depuis la rentrée parlementaire du 11 septembre. Elle s’est fait remarquer de par sa corpulence de « drianké » qui suscite commentaires et bonheur des internautes. A chacune de ses app­aritions au niveau de l’hémicycle, la députée fait les choux gras de la presse people. Lors de la session de l’installation des com­missions, ce 20 se­ptembre à l’assemblé nationale, la dame, dans une robe moulan­te, qui épouse parfaitement ses formes qui souligne ses courbes, a attiré to­utes les attentions. Dans quelques de ces vidéos devenues virales, on peut rema­rquer d’autres députés la conte­mpler discrètement. originaire de Koungheul, Fanta Sall faisait partie de la 13ème législature aussi.