Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Farba Ngom : "Je suis griot et fier de l’être" Rédigé par leral.net le Lundi 25 Juin 2018 à 12:48 | | 0 commentaire(s)|

Répondant à Moustapha Cissé Lô qui la traité de simple griot, « bagagiste » ou « pousseur de brouette », Farba Ngom dit à veut l’entendre qu’il est fier de l’être. « Je suis griot et fier de l’être. C’est une fierté pour moi d’être traité de griot. Et je crois que tous les autres griots du Sénégal ressentent la même chose, quand on leur rappelle leur classe sociale. Moustapha Cissé Lô a dit que j’étais bagagiste à l’aéroport, un pousseur de brouette pour reprendre ses propres termes. Je crois ne rien lui apprendre en lui rappelant que ce respect que nous devons tous qui qu’on puisse être, à la personne humaine. S’attaquer à un corps de métier, à des personnes qui gagnent honnêtement leur vie à la sueur de leur front, pour tenter de discréditer un frère de parti, qui vous a juste apporter une réplique, c’est vraiment dégelasse », dénonce-t-il. Quid de métier de courtier que lui a collé Cissé Lô ? «C’est grâce au courtage, je me suis payé un parc automobile. C’est également grâce à ce métier que Cissé Lô venait, du temps de l’opposition, chez moi, solliciter mon aide. Ce n’est pas dans mes habitudes de déballer mais, mais il faut que je lui rappelle »,



Accueil Envoyer à un ami Partager