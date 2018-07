Farba Ngom sur la plainte de Cisse Lô: “ Je n’attends que ma convocation”

Pour Macky Sall, Farba Ngom est prêt à tout. En bisbille avec son collègue Moustapha Cisse Lô qui l’a menacé d’une plainte hier, au cours d’une conférence de presse à Dakar, le député-maire de Agnam n’est nullement ébranlé par une éventuelle convocation de la justice.



« Honnêtement je n’ai pas de déclaration particulière à faire, a-t-il réagi. Je vous ai toujours dit que la personne de Farba Ngom n’est pas importante. Je n’ai pas suivi son face-à-face avec la presse, mais il parait qu’il aurait déclaré qu’il allait porter plainte contre moi. Je crois que je vais déjà donne ma réponse par rapport à cette plainte. Je n’attends que ma convocation », a-t-il confié à L’Observateur.



« Je l’attends. J’attends cette plainte avec enthousiasme, insiste le député-maire des Agnam. La justice est là pour tout le monde. Et ce n’est que le début. Cisse Lo m’a déclaré la guerre, il l’aura. Je peux tolérer qu’il s’attaque à ma personne, parce que la personne de Farba Ngom n’est pas importante. Mais il y a deux choses sur lesquelles je n’hésiterai même pas à lui apporter la réplique. Il m’aurait toujours en face de lui quand il attaque le parti ou son président. Cissé L$o avec ses injures et ses déclarations tonitruantes, a semé la peur dans la tête de certains. Mais qu’il sache qu’il m’a en face de lui. A chaque fois qu’il s’attaquera à l’Apr et au président Macky Sall. Je lui répondrai. Sans calcul ».