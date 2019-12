Farba Senghor:" je veux devenir Président de la république du Sénégal" Invité de Rewmi FM, l’ancien chargé de la propagande du PDS, déclare préparer activement la présidentielle 2024. Farba Senghor indique suivre son chemin en attendant la prochaine présidentielle de 2024.

« Notre objectif n’est pas un objectif immédiat. J’avais dit avant l’élection présidentielle que l’enjeu n’est pas cette élection de 2019, parce que dans tous les cas, le président Macky Sall allait gagner. L’enjeu c’est de se projeter sur 2024. L’objectif immédiat, ce n’était pas également d’avoir un parti politique. Nous nous sommes dit qu’il faut d’abord une recomposition politique où les libéraux vont occuper une grande place. Nous devons faire de telle sorte d’avoir un noyau important, crédible, pour pouvoir se positionner sur 2024 soit pour nous-mêmes en tant que candidat, soit pour celui qui sera mieux placé pour porter nos ambitions. Donc, pour le moment, je ne vise pas un poste. J’ai clairement dit au président Sall que je ne l’accompagne pas pour obtenir un poste, mais je l’ai fait par conviction et je suis dans ça. Par ailleurs, mon ambition c’est d’être un jour Président de la République » révèle Farba SENGHOR.

En attendant 2024, l’ancien ministre des Transports indique s’activer dans l’agriculteur et la consultance.

