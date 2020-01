Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Farida Bedwei: Ingénieure logiciel Ghana, diagnostiquée de paralysie cérébrale Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2020 à 14:05 | | 0 commentaire(s)| Elle est ingénieure logiciel et également co-fondatrice de Logiciel, une société de technologie de pointe au Ghana. Le handicap ne signifie pas un désavantage. Et Farida Bedwei, une célèbre ingénieure logiciel du Ghana, en est la preuve.

Né en 1979, Bedwei a été diagnostiquée de paralysie cérébrale à l’âge d’un an – la paralysie cérébrale est un trouble neurologique incurable qui affecte les mouvements du corps et la coordination musculaire mais n’interfère pas avec la capacité d’apprendre.



Bedwei a fermement refusé de laisser son handicap affecter sa trajectoire professionnelle. Aujourd’hui, en tant que co-fondatrice et directrice technique d’une société de logiciels, elle est considérée comme l’une des femmes les plus puissantes en technologie financière du continent – en 2013, Farida Bedwei a été la femme africaine la plus influente dans les affaires du secteur financier.



Farida Bedwei est née à Lagos, au Nigéria. Elle vivait principalement au Royaume-Uni, en Dominique et à la Grenade en raison de la nature du travail de son père, mais s’est finalement installée avec la famille à l’âge de 9 ans au Ghana.



Les parents de Farida ont remarqué qu’à l’âge de 15 ans elle avait une passion pour les ordinateurs. Pour cette raison, ils ont décidé de l’inscrire à un cours d’informatique d’un an au centre de technologie de l’information de St. Michael.



Selon Farida, sa plus grande réussite, est le développement d’une plate-forme logicielle cloud qui est utilisée par 130 sociétés de microfinance à travers le pays.



Ces institutions gèrent les prêts à leurs clients en envoyant un code à leurs téléphones portables via SMS. Ce code peut être échangé contre de l’argent dans n’importe quelle agence, ce qui rend les petits prêts disponibles immédiatement.

Le handicap n’a pas besoin de vous empêcher de réussir. Parallèlement à ses réalisations commerciales, Farida Bedwei est fière d’inspirer les autres par le biais d’organisations telles que The Girls in ICT Committee – un groupe créé pour encourager davantage de femmes à poursuivre une carrière dans les TI.



















Source : Autre presse



