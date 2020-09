Fatick: La visite de Macky Sall ne semble pas enthousiasmer les Fatickois

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Septembre 2020 à 12:05 | | 0 commentaire(s)|

Après une longue absence, le Président Macky Sall va effectuer une tournée économique dans le Sine qui le mènera dans la commune de Niakhar pour voir les réalisations de «Jam Bougoum», une association sportive et culturelle donnée en exemple dans plus de cinquante pays du monde, grâce à son modèle agricole. L’association a créé aujourd'hui près de 200 emplois.



Après l'étape de Niakhar, le chef de l'Etat se rendra à Sibassor dans la région de Kaolack, avant de revenir dans l'après-midi dans la région de Fatick, précisément à Toubacouta. Là-bas, il visitera le champ d'arachide d'une superficie de 10 hectares du député-maire de Toubacouta, Pape Saïdou Dianké.



Contrairement à ses précédentes visites, la venue du Président Sall dans son fief politique ne semble pas enthousiasmer les populations. Pour l'instant, rien ne semble indiquer dans les rues de Fatick et environs que le Sine attend son Président.











Avec L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos