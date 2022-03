Fatick / Ousmane Diouf Jr, SG de la section Pds de Niakhar: «Le Pds ne gagne rien en se rapprochant de l’Apr»

« Un rapprochement entre le Pds et l’Apr n’est pas à l’ordre du jour parce que je ne vois pas quels avantages le Peuple sénégalais pourrait-il en tirer », a soutenu ce poulain de Karim Wade et non moins membre du Secrétariat national et du Comité directeur du Pds.



Craignant certainement le syndrome Idrissa Seck, il se dit convaincu qu’« actuellement, 99,99% des militants et responsables du Pds ne sont pas favorables à ce rapprochement ».



Pour le candidat malheureux de Wallu Senegaal dans la commune de Niakhar lors des dernières élections territoriales, ce que les militants du Pds demandent, c’est que le parti renforce son ancrage dans l’opposition, afin que cette dernière puisse être majoritaire à l’Assemblée nationale au soir des prochaines élections législatives.



Ce qui, selon lui, leur permettra de pouvoir rendre justice à Karim Wade et à Khalifa Sall. M. Diouf estime que le rapprochement entre les présidents Wade et Sall est tout à fait humain et normal.



« Si le Président Sall peut entretenir de bonnes relations avec le Président Diouf, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas en faire de même avec le Président Wade qui a tout fait pour lui », s’est-il interrogé.

















lequotidien.sn