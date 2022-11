Fatick/ Recours de Yaw: Le bureau du Conseil municipal invalidé

La Cour suprême vient de publier l’arrêté invalidant le bureau du conseil municipal de Fatick. Ce, suite au recours introduit par la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) pour dénoncer le non respect de la parité concernant l’élection du bureau.



D’après Seneweb, le maire Matar Bâ avait comme premier adjoint Birame Faye, suivi de Ndeye Aida Diouf, Amadou Baba Fall et Ndeye Diamé respectivement troisième et quatrième adjoints. Alors que si la parité était respectée, c’est une dame qui devrait venir en deuxième position.



Ainsi, la Cour suprême a statué par l’arrêté n°47 du 27 octobre 2022. Elle annule le bureau municipal élu au lendemain de ces élections locales de janvier 2022. Pput dire qu'une autre élection sera organisée dans les jours à venir.