Fatick: Une collision entre un camion et un bus fait 3 morts

Samedi 5 Août 2023 à 19:49

Un accident d'une rare violence s'est produit aujourd'hui au environ de 17h sur l'axe Fatick Gandiaye. Il s'agit d'une collision entre camion et un bus.



Le bilan provisoire fait Etat de 3 morts et des blessés graves. Nous y reviendrons pour plus de détails

Ndèye Fatou Kébé