Fatick-Violence scolaire à Karang : Les deux élèves condamnés à 1 mois ferme Tenu à huis clos, le procès des deux élèves de KarangPoste a livré hier son verdict. Les deux acolytes, Ibrahima Diaby et Bara Gaye, dont l’un a filmé le second qui passait à tabac leur jeune camarade, ont été condamnés, ce vendredi, à 6 mois de prison dont 1 mois ferme.

Dimanche 8 Mai 2022

Le Quotidien rappelle que la vidéo montrant la scène de la bastonnade était devenue virale sur les réseaux sociaux, plongeant tout le monde dans la consternation.



C’était le 22 avril dernier. En plus de cette condamnation, le Tribunal correctionnel de Fatick a aussi alloué 1,5 million F Cfa à la partie civile, Mamadou Lamine Sangharé.



Du côté administratif, le Conseil de discipline de l’établissement avait proposé l’exclusion des deux élèves mis en cause



