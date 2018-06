Fatick : une collision entre un camion et un 4X4 fait deux morts à Tattaguine

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Juin 2018 à 23:46

Une collision survenue mardi en début d’après-midi entre un camion et un véhicule 4X4 sur la Route nationale numéro un (RN1), à hauteur de Tattaguine (Fatick), a provoqué la mort de deux personnes et fait un blessé, a appris l’APS de source sécuritaire.



’’La collision a impliqué à Tattaguine un camion qui roulait vers Fatick et un véhicule 4X4 en partance vers Mbour’’, a rapporté un agent de la 32e compagnie des sapeurs-pompiers de Fatick.



Il a ajouté que les deux victimes sont "un homme et une femme’’, sans donner plus de précisions.



