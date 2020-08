Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Fatou Bintou Thiam, présidente association Santé mobile: « Les serviettes hygiéniques "Mame" rendent aux femmes et aux filles, toute leur dignité » Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Août 2020 à 19:41 | | 0 commentaire(s)| L’association Santé mobile, créée en 2016, œuvre dans le social et s’active dans la fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables. En dehors des campagnes de sensibilisation et l’offre de dons, elle prodigue en permanence des conseils liés à la santé de la reproduction. L’association, intervenant dans les 14 régions du pays en plus de ses 30 membres dans la capitale, développe un vaste réseau de partenariat et dispose de représentants, recrutés dans les centres ados des différentes régions.

« La santé avant tout, surtout celle féminine ». C’est ce que l’association Santé mobile semble comprendre pour s’engager dans la fabrication de serviettes hygiéniques, dans le conseil des femmes sur la menstruation. Ladite entité œuvre en permanence dans l’offre de dons et l’assistance sociale des femmes dans les 14 régions du pays. « Au début, nous étions dans une optique de fabrication et ce n’était pas facile pour les femmes d’accepter les produits. Mais, progressivement, les serviettes hygiéniques ont fini par convaincre.



Présentement, les dons sont financés par des ONG et plusieurs autres structures étatiques, dont le Ministère de l’Assainissement, le Ministère de la Santé et de l’action sociale, le Ministère de l’éducation nationale et celle de la femme », a expliqué la présidente de l’association Santé mobile, Fatou Bintou Thiam.



Ainsi, elle détaille la différence existante entre les serviettes hygiéniques jetables, fabriquées ailleurs et celles réutilisables à souhait qui peuvent servir pendant une année. L’avantage d’après elle, c’est que les serviettes hygiéniques jetables contiennent des produits chimiques qui peuvent impacter négativement sur la santé des femmes.



Alors que, les serviettes hygiéniques réutilisables réduits de manière drastique les déchets et contribuent à la préservation de l’environnement. « Avec les serviettes hygiéniques jetables, il y a une énorme quantité qui retournent dans les tuyaux d’assainissement et bloquent l’évacuation des eaux. Tandis que, celles hygiéniques réutilisables sont des produits économiques qui impactent positivement dans le social des femmes », détaille Fatou Bintou Thiam.



Serviettes réutilisables sont faciles à laver et, à sécher



Raison évoquée, reste un manque de serviettes appropriées, capables d’assurer sa liberté de mouvement, tout en empêchant de tacher ses vêtements.



D’après Fatou Bintou Thiam, ce problème concerne aussi beaucoup de femmes en zone rural. « Ces femmes ne sont pas souvent, en mesure d’acheter des serviettes hygiéniques jetables. Elles utilisent des morceaux de tissus qui ne sont pas très absorbants ou imperméables. Et, cela limite leur liberté de mouvement et d’expression. Raison pour laquelle, nous avons lancé les serviettes hygiéniques "Mame” qui qui rendent aux femmes et, aux filles toute leur dignité sans qu’aucune d’entre elles ne s’en aperçoive. Ces serviettes sont faciles à laver et, à sécher », renseigne Fatou B. Thiam.



A retenir que la présidente de l’association Santé mobile est une activiste engagée pour l’autonomisation des filles et des femmes. Mariée, cette maman d’une petite fille, est titulaire d’un DEC à l’ENSUT-Dakar. Elle a effectué ensuite, un séjour au Canada où elle a eu à faire des études en Administration des affaires. A son retour au Sénégal, elle décroche encore, une licence en informatique de gestion à SUP’INFO.



Membre Fondatrice de l’Association Santé Mobile qui œuvre pour la Santé et le bien-être des femmes et filles. Lead commission Ayoo Néné à JEADER, membre de CNJS (conseil national de la jeunesse du Sénégal). Fatou Bintou Thiam gère aussi, les Serviettes hygiénique "Mame" qui tournent autour de la confection de serviettes réutilisables et lavables. En parallèle à l’effort de marketing qu’elle coordonne afin d’outiller les plus démunies dans les zones les plus reculées, elle effectue aussi des actions humanitaires, ainsi que les plaidoyers pour positionner la Gestion de l’hygiène menstruelle pour la femme et la jeune fille.



Fatou Bintou Thiam, déterminée et motivée à rendre le monde meilleur où chaque femme ou fille vive avec dignité, gère de nos jours une équipe de plus de 30 bénévoles et férues de marketing et de communication qui l’appuient dans la commercialisation. Mais aussi, dans la promotion de l’hygiène féminine à travers de multiples cadres de partenariat.



D’ailleurs, Fatou Bintou, très ingénieuse s’identifie aux réalités de son pays. Elle a décidé de changer la dénomination de ses serviettes hygiéniques qui deviennent désormais, « Serviettes hygiéniques Mame ».











