Fatou Ndiaye "Fouta Tampi": C'est désormais "Fouta Dioni Welli"! #leraltv #kebetu #senegal

"Doolé dokhoul diameu" comme disait l'autre. Virulente à souhait à l'encontre de Macky Sall et de son régime, Fatou Ndiaye "Fouta Tampi" a rabaissé son caquet. A l'entendre tresser des lauriers au Chef de l'Etat, on croirait rêver, mais que nenni.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Septembre 2021 à 15:18 | | 0 commentaire(s)|

Aphone depuis quelques semaines, Fatou Ndiaye n'est plus visible dans les médias, en délicatesse avec les autres membres du mouvement qui lui reprocheraient d'avoir scellé un pacte avec le diable. "nous étions au courant de ses agissements avec l'argent qu'elle aurait encaissé de la Diaspora et d'autres personnalités au Sénégal qui défendaient notre cause. Elle aurait fait main basse sur tout cela et sa proximité avec certains membres de l'Apr corroborent toutes les accusations qui pèsent sur elle. Elle sait et nous savons, qu'elle ne pousse pas à bout", à lâché un des membres de "Fouta Tampi".



A l'en croire, "Fouta Tampi" "a explosé à cause d'elle et du moment qu'elle a vendu son âme au diable, qu'elle reste tranquille et nous laisse avec notre mouvement. D'ailleurs elle n'a jamais été un membre fondateur, elle a rejoint seulement le groupe", dit-il dépité.

