Fatoumata Niang Bâ, présidente du Parti UDES/R : « Le Sénégal est entre de bonnes mains sous Macky Sall… » Fatoumata Niang Bâ, une des figures de la coalition BBY à Grand–Yoff, membre de la cellule Communication de la Majorité, s'est hissée au–dessus de la mêlée, en se mettant exclusivevment au service du Président Macky Sall. D'après elle, grâce à la vision du Chef de l’État, à travers le Forum “Paix & Sécurité“ et les concertations sur la cherté de la vie, l'homme vient de montrer une fois de plus, si besoin en est, tout le bien que nombre de ses compatriotes pensent de lui.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Octobre 2022 à 20:07 | | 0 commentaire(s)|

De profitables concertations sur la cherté de la vie pour l’émergence du Sénégal via un changement efficient et porteur d’un envol économique et d’une expansion sociale partagée et impartiale, Son Excellence le Président de la République Macky Sall est enclin à oeuvrer dans l'optique de marquer à tout jamais, de façon indélébile, son magistère au grand bénéfice de ses compatriotes. En effet, le président de la République Monsieur Macky Sall a ordonné au tout nouveau Gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Bâ, dès sa mise en place, de se mettre en mode fast–track en ce qui concerne l'épineuse question du coût de la vie au Sénégal.



C'est ainsi que le Premier ministre Amadou Bâ et tout l'attelage gouvernemental, sont déjà prêts à commencer la mission à eux assignée, pour la mise en place des solutions idoines contre la coût élevé de la vie. Dès lors, en la date du lundi 26 septembre 2022, réunis, autour de Son Excellence Monsieur le président de la République Macky Sall, le Premier ministre, le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, ainsi que des spécialistes de ce ministère, les Associations de Consommateurs, le Patronat, les Associations de Commerçants, les industriels, les acteurs portuaires, les acteurs des secteurs de la Banque et des Assurances, la voie à suivre, sous l'influence prestigieuse du Chef de l'État, a été solenellement tracée.



Un Forum “Paix & Sécurité“ avantageux dans un contexte actuel de crise



En la date du lundi 24 octobre 2022, en procédant à l'ouverture du Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité au Centre International de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), Son Excellence Monsieur le président de la République, Macky Sall, a été magistral dans son intervention. Comme d'habitude, c'est le Chef de l'État qui a honoré de son honorable présence, le Colloque international et prononcé l’allocution d’ouverture.



Dès sa prise de parole, le président de la République, par ailleurs Président en exercice de l’Union africaine, a peint à l’entame de son propos, de par une palette pessimiste, un tableau sombre du continent noir : “ expansion du terrorisme, conflits intra et inter étatiques, ingérence politico–militaire étrangère, et effets combinés du changement climatique, de la pandémie COVID–19 et de la guerre en Ukraine, recrudescence des coups d’État; force est de constater que le tableau n’est pas reluisant... “.



Estimons–nous heureux d'avoir à la tête de ce pays qu'est le Sénégal, un président de la République qui, d'une main de maître et avec une remarquable présence d'esprit, n'a de cesse, au cours de son magistère, de s'atteler à la tâche, ô combien délicate, de présider à nos destinées !



Indibutablement, le Président Macky Sall reflète tout le charisme des meneurs d'hommes soucieux du devenir des générations actuelles et futures ! Les concertations sur la cherté de la vie et le Forum “Paix & Sécurité“, ne sauraient émaner de vendeurs d'illusions et autres détracteurs de son bilan plus que satisfaisant.



Ousmane Wade