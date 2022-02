Fausses accusations : Quand une mère alcoolique s’en prend à la domestique de sa fille

En déposant une plainte contre la domestique de sa fille au commissariat du Point E, la dame A. D. ne se doutait certainement pas que sa propre fille allait prendre fait et cause pour la femme de ménage. Devant les limiers, la sexagénaire a indiqué que la domestique que sa fille a engagée, lui mène la vie dure et ne cesse de proférer des insanités à son encontre. « Elle me menace à chaque fois que je la dépasse, et tout cela en présence de mes deux filles, qui restent passives », a raconté la mère de famille.



Mais la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, dit-elle, c’est le jour où, de retour de l’école de son petit-fils, elle a trouvé la femme de ménage portant un de ses habits. Choquée, elle dit lui avoir tiré les cheveux pour lui demander pourquoi elle avait eu le toupet de porter ses habits. Mais pour toute réponse, dit-elle, cette dernière s’en est violemment prise à elle, en l’abreuvant d’injures et en la menaçant avec une lame, détaille Emedia.



« La sexagénaire accuse la domestique de lui avoir lacéré la main »



Poursuivant ses accusations, la sexagénaire a confié aux limiers que cette dernière lui a tailladé la main avec la lame. Saignant abondamment, elle dit avoir été évacuée à l’hôpital Fann par un voisin. Mais les choses ont commencé à s’éclaircir avec la déposition de la fille de la sexagénaire, qui a été entendue par les limiers à titre de témoin. Commerçante de son état, S. D. a pris fait et cause pour sa domestique, en soutenant que c’est plutôt sa mère qui est à l’origine de tout. « Elle est très agressive avec tout le monde et a l’habitude de nous menacer de mort avec des termes comme « Aujourd’hui, le sang va couler dans cette maison », a-t-elle affirmé.



Elle a d’ailleurs rappelé qu’elle et sa sœur avaient même porté plainte contre leur mère, il y a de cela quelques mois, mais avec l’intervention de bonnes volontés, elles avaient retiré la plainte. Selon elle, c’est plutôt sa génitrice qui mène la vie dure à toutes les domestiques qu’elle eu à engager.



« Ma mère est une alcoolique »



« Elle ne cesse de nous injurier. C’est elle qui a trouvé la domestique en train de dormir et l’a étranglée. On a accouru après avoir entendu les cris et j’ai vu ma mère avec un couteau », a raconté sa fille S.D. Et sur les blessures de sa mère, elle a indiqué que c’est cette dernière qui s’est blessée elle-même, avant de l’imputer à la domestique. Et lorsque les policiers lui ont demandé les raisons qui justifieraient le comportement de sa maman, elle a finalement lâché le morceau, avec un brin de regret :« Elle s’adonne à l’alcool et c’est ce qui explique son comportement. J’avais déjà porté plainte contre elle pour menace de mort, mais je me suis finalement désistée ».



Des allégations qui ont été confirmées par la domestique, qui a d’ailleurs quitté la maison, après ce dernier incident. Selon elle, depuis son arrivée dans la maison, la sexagénaire ne cesse de la menacer. « Elle m’insulte à longueur de journée et elle a même essayer de m’étrangler », corrobore-t-elle.