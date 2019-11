Faux billets de banque : le parquet relance le dossier de Thione Seck

Le Parquet ne lâche pas Thione Seck dans l’affaire des faux billets de banque dans laquelle le chanteur était poursuivi avec le malien Alaye Djité.

Le leader du Raam Daan a été convoqué, hier, devant la Cour d'appel. Mais son procès en appel n’a finalement eu lieu selon le quotidien « Enquête » qui souligne que l’affaire a été finalement renvoyée jusqu'au 9 décembre prochain.



Pour mémoire, le président du tribunal correctionnel de Dakar avait prononcé la relaxe au motif que la procédure était nulle.

Le juge Maguette Diop avait estimé que les mis en cause n’avaient pas été assistés par un avocat dès leur interpellation.

Ainsi, en brandissant le règlement n°5 de l’UEMOA, relatif à la présence d’un avocat dès l’interpellation, il avait renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.



Ce que ce dernier avait fait, en déposant un acte d'appel du jugement rendu par ledit tribunal.

Thione Seck et Alaye Djité sont poursuivis pour association de malfaiteurs, altération de signes monétaires ayant cours légal à l'étranger, blanchiment d'argent, tentative d'escroquerie et complicité.



