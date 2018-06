Faux et usage de faux : La sage-femme Prudence Dieudonné et ses acolytes, condamnés à deux mois de prison avec sursis… Deux mois de prison avec sursis, 50 mille francs Cfa à payer à titre d'amende. Telle est la sanction infligée ce mardi à la sage-femme, Prudence Dieudonné et ses acolytes, Aïda Diop, Soda Diop et Makhoudé Guèye par le tribunal de Grande Instance de Pikine. Ils ont été reconnus coupables du délit de faux et usage de faux, portant sur un certificat d'accouchement et une pièce d'identité nationale.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Juin 2018 à 17:29

Tout est parti, lorsque le fils de la dame Aïda Diop a voulu passer l'examen d'entrée en sixième. Alors qu'il ne dispose pas d'un acte d'état-civil. Aïda Diop dit l'avoir perdu lors du saccage, intervenu dans la Mairie de Tivaouane en 2011. Face à cette situation, la jeune maman est allée solliciter les services de la sage-femme, Prudence Dieudonné qui a établi un faux certificat d'accouchement à joindre avec la pièce d'identité d'une de ses voisines.



Seulement, quatre mois après avoir déposé lesdits documents à la Mairie, la supercherie est découverte. « J'étais très préoccupée par l'avenir de mon fils. Raison pour laquelle, j'ai agi de la sorte. J'ai connu Prudence Dieudonné par le biais de ma sœur Soda Diop. Très sensible face à mon problème, elle m'a établi le certificat d'accouchement gratuitement. Comme j'ai perdu aussi ma pièce d'identité, j'ai pris celle de ma voisine Aida Diop. Ainsi, j'ai remis les documents à Makhoudé Guèye pour les déposer », explique Aida Diop, les larmes aux yeux.



Cette dernière, était habillée en « Mbeulfeu » de couleur jaune à la barre du tribunal de Grande Instance de Pikine ce mardi. Tous ses trois co-prévenus ont aussi, regretté leur agissement. « Je ne savais pas que le problème allait en arriver là. J'ai fait 20 ans de service. Mais, je n'ai jamais commis une faute. C'est juste une erreur », déclare la sage-femme, Prudence Dieudonné.



Le Ministère public a requis l'application de la loi. Il sera suivi par la défense qui a sollicité une application extrêmement bienveillante de la loi pénale.



Rendant son verdict, le juge a condamné les prévenus à deux mois de prison avec sursis pour leur permettre de recouvrer la liberté. Ils doivent également payer une amende de 50 mille francs FCfa.













KADY FATY Leral

