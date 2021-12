Faux médicaments saisis à la Patte d’Oie: Les prévenus relaxés, leurs biens confisqués

C’est un retournement de situation ! Dr. Aliou Ba, ses collaborateurs chinois (Azin Wang et Hai Dong Zhang) et Mamour Niang, ont tous été relaxés, ce jeudi, par la Chambre correctionnelle du Tribunal de Dakar, nous apprend leSoleil.sn.



Ils avaient été arrêtés dans l’affaire des matériels médicaux saisis au mois d’avril dernier dans un entrepôt à la Patte d’Oie. Le juge a également ordonné la confiscation de tous les biens saisis.



Lors de l’audience du 25 novembre dernier, le parquet avait requis 2 à 4 ans de prison contre les prévenus, pour association de malfaiteurs, vente illicite de médicaments, mise en danger de la vie d’autrui. La défense, qui a plaidé la relaxe, avait sollicité une liberté provisoire pour les mis en cause. Ce qui leur a été accordé par le Tribunal.