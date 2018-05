Favoritisme pour les entreprises Françaises et Turcs : le collectif des prestataires de l'AIBD hausse le ton de la préférence nationale et dénonce la gestion des Turcs

Un collectif des prestataires de l'AIBD parmi lesquels Teylium, Global com, Senecartours, Infinite a été mis sur les fonts baptismaux pour lutter contre la cherté de l'aéroport et les contrats signés avec des entreprises étrangères comme Lagardere Travel Retail et Secco Cafe Sa par les Turcs chargés de la gestion de l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD).



« Les entreprises sénégalaises présentent à l'aéroport de Dakar ont mis en place le collectif des prestataires de l'AIBD pour lutter contre la cherté de l'aéroport et les contrats usuriers et injustifiés mis en place par les Turcs. Parmi ces prestataires, on peut citer : Teylium, Global com, Senecartours, Infinite et les autres », nous souffle notre source.



Qui ajoute que « les entreprises étrangères telles que Lagardère et Secco bénéficient de contrats très avantageux en détriment des Sénégalais. Les Turcs ont imposé aux entreprises sénégalaises des tickets d'entrée, alors que les entreprises françaises à l'instar de Lagardère, fonctionnent en revenu sharing ».



Pour complément d’information, Lagardère Travel Retail est un opérateur international de boutiques duty-free avec une présence dans 32 pays, plus de 220 aéroports et avec plus de 4000 boutiques et restaurants. Pour le cas de l’aéroport Blaise Diagne, Lagardère offre aux passagers la possibilité d’acheter hors taxes dans trois boutiques couvrant plus de 1000 m² de surfaces commerciales.



Tandis que Secco Cafe Sa est la société turque ayant la charge de l'exploitation des restaurants de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd).

Au lieu de louer les 2000 mètres carré du Cargo village pour gérer le Fred comme prévu, ils ont voulu acheter le bâtiment de Teyliom Logistics de Yérim Sow. Les turcs ont bloqué le cargo village géré par Tteylium, qui a ce jour à investi 4.6 milliards.

Rappelons aussi que LAS (Limak-Aibd- Summa), est une société anonyme sénégalaise, au capital de 100 millions de francs CFA, créée en mai 2017 et qui est chargée de la gestion de l’Aéroport. Son capital est détenu à 34% par l’Etat du Sénégal à travers AIBD Sa et par deux partenaires turcs détenant chacun 33% : Limak et Summa.



La société a signé un contrat de concession de 25 ans avec l’Etat du Sénégal, pour l’exploitation de la toute nouvelle plateforme aéroportuaire. Toutefois, AIBD S.A. est une société sénégalaise détenue à 100% par l’Etat du Sénégal.













Leral.net