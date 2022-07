Fédération sénégalaise de football: De 600 millions à 173.597.000 FCfa sur deux matchs, qu’est-ce qui n’a pas marché ? (Document)

En effet, lors de la première rencontre officielle au Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio contre l'Egypte, pour le compte de la manche retour des éliminatoires de la Coupe du monde, Qatar 2022, le Sénégal a battu quasiment tous les records.



En effet, avec un système de vente électronique des billets sur le site Gaïndéyi, élaboré par la structure Diotali, il a établi que la Fédération sénégalaise de football avait réussi à capitaliser 600 millions francs Cfa, rien que pour ce match, qui s'est d'ailleurs joué à guichets fermés et qui a vu le sacre des "Lions" devant les "Pharaons".



Mais lors des rencontres Bénin et Rwanda, cette même fédération a changé de fusil d'épaule, excluant Diotali et retournant à la vente classique des billets physiques, renouant ainsi le partenariat avec son habituel collaborateur.



Cela s'est avéré un échec patent, d'autant que sur leur l'ensemble des deux rencontres, 173 millions 597 mille francs Cfa sont rentrés dans l'escarcelle de la Fsf.



Certains pourraient dire que les enjeux n'étaient pas les mêmes en ce qui concerne les rencontres, mais la vérité pourrait aussi être ailleurs.