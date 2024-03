Félicitations du Palais Ahmadyana : Ahmed Khalifa Niasse se réjouit de la large victoire de Bassirou Diomaye Faye Des félicitations convergent toujours vers le Pastef. Parmi les plus récentes, celles du Palais Ahmadyana de Ahmed Khalifa Niasse, qui se réjouit de la large victoire de Bassirou Diomaye Faye.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mars 2024 à 10:03 | | 0 commentaire(s)|

En effet, le Front des Alliances Patriotiques ( FAP), par la voix du président du Praesidium, Dr. Ahmed Khalifa Niasse, se réjouit du raz-de-marée qui a permis aux Patriotes sénégalais, de largement gagner la présidentielle du 24 mars 2024, au premier tour.



Et selon le communiqué, à cette occasion, il présente ses vives félicitations aussi bien au Président élu Bassirou Diomaye Faye qu'au Président Ousmane Sonko qu'il considère comme son fils.



Il leur souhaite une bonne réussite et leur suggère, par la même, comme il en avait parlé avec le Président Ousmane Sonko, la mise sur pied du Rassemblement des Patriotes, à savoir tous les partis politiques qui ont pour emblème, pour idéologie, le patriotisme.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook