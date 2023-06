Félix Antoine Diome : « 9 personnes ont perdu la vie à Dakar et à Ziguinchor lors de manifestations… » Selon une source bien informée, Félix Antoine Diome, le ministre sénégalais de l'intérieur a fait une déclaration à minuit trente. Une info qui a failli nous échapper. Voici en synthèse les points qu’il a soulignés

- Les violences ont suivi la condamnation du leader politique Ousmane Sonko à deux ans de prison pour corruption de jeunes.



- 9 personnes ont perdu la vie à Dakar et à Ziguinchor lors de manifestations.



- Le gouvernement a décidé de suspendre certaines applications de réseaux sociaux qui diffusent des messages de haine et des appels à la violence.



- Le gouvernement demande aux médias traditionnels de cesser de diffuser des messages de haine.



Notre source souligne que la déclaration a été faite dans son ministère, en présence du ministre Fofana, porte-parole du gouvernement, et de M. Thiam, ministre de la Communication.



