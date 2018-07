Femme battue à Touba: Intimidations et pressions pour étouffer l’affaire (Audio)

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Juillet 2018 à 13:54

Ndéye Coumba Diop, la femme battue juqu'au sang et dont l’image a suscité colère et indignation sur la toile, a porté plainte contre son mari à la police spéciale de Touba. Me Abdoulaye Babou s’est constitué pour assurer sa défense.



Problème ! Selon l’avocat, la famille de la victime et d’autres personnalités exerceraient des pressions et des intimidations pour qu’elle retire sa plainte.



