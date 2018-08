Femme battue à Touba : Ndèye Coumba Diop retire sa plainte

Et ce que l'on redoutait, arriva. Ndèye Coumba Diop a finalement cédé à la forte pression familiale. Violemment battue par son mari Bara Sow, la dame dont le film des brimades subies avait fait le tour de la toile et choqué le monde entier, a retiré la plainte qu'elle avait déposée.



Son avocat Me Babou dénonçait la forte pression familiale et les menaces qui avaient amené la police à mettre des agents à disposition pour surveiller Ndèye Coumba Diop.



Reste à savoir si le mari, arrêté par la police de Mbacké après deux jours de cabale, va être libéré. Pas sûr que les organisations qui luttent pour la défense des droits de la femme ou contre les violences faites aux femmes, laissent Bara Sow s'en tirer aussi facilement.











