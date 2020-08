Femme violentée à Sacré-Cœur : Prison ferme pour les mis en cause

Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu, ce mardi, son verdict dans l’affaire F.N du nom de cette femme victime de troubles qui a été malmenée et filmée après de fausses accusations de vol.



Selon Libération one line, Ibrahima Thiaw a été condamné à trois mois de prison ferme. Babacar Ndiaye écope d’un mois ferme là où Moussa Diallo a pris un mois. Les prévenus doivent aussi verser 5 millions à la partie civile en guise de dommages et intérêts.



Pour rappel, le parquet avait requis 5 ans dont 2 ans ferme contre Moussa Diallo et Babacar Ndiaye. Ibrahima Thiaw risquait pour sa part 1 an de prison.