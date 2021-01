Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Femmes valeureuses du Sénégal : Adja Rose Basse la Pionnière des indépendances Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Janvier 2021 à 14:53 | | 0 commentaire(s)| Née vers 1920, Adja Rose Baasse, membre de la Section française de l'internationale ouvrière (SFIO) et du Bloc démocratique sénégalais (BOS) du président Senghor a milité pour l'indépendance

Adja Rose Baasse faisait partie des porteurs de pancartes face a De Gaulle le 26 aout 1958. "Diaiste" de la première heure, elle filt emprisonnée en 1963 des suites de la crise politique de 1962 opposant Senghor, Lamine Gueye à Mamadou Dia et Valdiodio Ndiaye.



Femme engagée, elle a lutté pour l'émancipation politique et professionnelle de ses sœurs.



A la tête de la délégation de l'Union des femmes du Sénégal (UFS), elle a marqué le congres du Rassemblement démocratique africain (RDA) qui s'était tenu a Cotonou en 1958 où elle avait pris la parole demandant l'indépendance immédiate.



Rose Baasse savait bien inspirer les femmes des mouvements politiques, syndicaux et de la société civile.



Elle a été rappelée à DIEU le 31 octobre 2005.

Source Femmes valeureuses du Sénégal • une si longue histoire.





