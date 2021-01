Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Femmes valeureuses du Sénégal : Aline Sitoe Diatta, la prêtresse de Kabrousse ( 1920-1944) Rédigé par leral.net le Samedi 16 Janvier 2021 à 09:39 | | 0 commentaire(s)| Aline Sitoe Diatta, fille de Silosia Diatta .et d' Assotelo Diatta, reine et pretresse, héroïne de la résistance casamançaise née a Kabrousse, est une guerrière qui a marque son temps par son refus face aux colons.

Elle quittera la Casamance pour Dakar, où elle sera employée chez un colon appelé Martinet. C' est a partir de la que lui est venue sa première révélation, en 1941



Il lui était demandée de rentrer pour mener la lutte de résistance et sauver sa patrie. De retour dans sa Kabrousse natale, la jeune fille demanda à son peuple de refuser toute imposition des colons : impôts, culture d' arachide, enrôlement

.

Arrêtée et jugée par l'administration coloniale, la jeune guerrière •est déportée le 8 mai

1943 à Tombouctou (Mali); elle y meurt du scorbut en 1944, a l'âge de 24 ans .



La reine de Kabrousse reste une référence qui a su diriger des troupes d'hommes.



Source : Femmes du Sénégal • une si longue histoire.





